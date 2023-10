Tortona perde uno stimato professionista che aveva fatto del suo lavoro una missione. Ci riferiamo a Pietro Zuccotti, deceduto l’altro giorno all’età di 84 anni.

Zuccotti gestiva l’officina meccanica in via Orsi da tempo immemorabile e da molti decenni: chi scrive era solo un ragazzino e l’officina era già aperta alla fine degli Settanta e lui lavorava senza sosta e con grande professionalità, risolvendo anche i più gravi problemi meccanici delle automobili di ogni marca e tipo con grande capacità e talvolta anche con inventiva.

Sapeva trovare sempre le soluzioni più adeguate e convenienti per il cliente con correttezza e semplicità. Ha continuato nel suo lavoro fino a quando è riuscito a lasciare in eredità l’officina al genero Massimiliano al quale ha trasmesso tutto il suo sapere e la sua professionalità e l’officina, anche quando lui è andato in pensione, ha continuato a funzionare ed è attiva come se lui fosse presente perché la professionalità e la correttezza nei prezzi sono rimaste le stesse che aveva Pietro.

Chi scrive lo ricorda con affetto e non solo perché è stato da sempre il mio meccanico (solo un paio di volte, in 64 anni di vita sono stato costretto a rivolgermi ad altri e ho notato la differenza) ma perché Pietro Zuccotti era un uomo buono, attaccato alla famiglia, alla quale dedicava tutto il suo tempo quando non era in officina.

Questa sera, domenica 29 ottobre alle 19 in Duomo si terrà il santo rosario, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 31 ottobre alle 15,30, sempre in Cattedrale.

Pietro Zuccotti lascia la moglie Lina, la figlia Cinzia con Massimiliano, i nipoti Alessio e Asia oltre ad altri parenti.

Alla famiglia le condoglianze mie e di tutta la redazione di Oggi Cronaca.

Il Direttore Angelo Bottiroli

Foto tratta da https://www.necrologitortona.it/