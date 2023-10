In occasione della ricorrenza di Halloween, il Comune di Valenza organizza, nel centro storico cittadino, punti di animazione, dolcetto o scherzetto? e una “mostra da paura” presso il Centro Comunale di Cultura.

L’appuntamento è alle ore 16.30 in Piazza Verdi con lo spettacolo di illusioni e musica dal titolo Wonders, con il Mago Gaspar e la fisarmonica di Serena.

Sempre in Piazza Verdi, il Gruppo Alpini di Valenza offrirà per merenda la tradizionale castagnata.

Il Centro Comunale di Cultura, invece, ospiterà fino alle ore 18.00 una “mostra da paura” con l’esposizione di disegni a tema Halloween realizzati dai bambini delle scuole materne ed elementari della città.

“Halloween non è una festa della tradizione italiana ma, con la sua natura di macabro divertissement, ha conquistato tutti, soprattutto i più piccoli che amano travestirsi in questa occasione da streghe, fantasmi e strani mostri. Il 31 ottobre anche la nostra Amministrazione ha organizzato in centro città la festa di Halloween grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini, dell’Avis e della Croce Rossa” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Per le il centro storico la festa continuerà fino alle ore 19.00.