In data 17/10/2023 le segreterie FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, a seguito dell’incontro con la Dirigenza Aziendale ASL AL si ritengono soddisfatte per la ripresa del confronto in merito alla dotazione organica degli OSS.

Inoltre si è sottoscritto un accordo economico circa la partecipazione del personale OSS e amministrativo per l’abbattimento delle liste d’attesa.

L’azienda si è impegnata nell’immediato (“già da domani”) ad assumere i primi 5 OSS dalla graduatoria in essere.

Ad ulteriore riprova, da parte dell’ASL, della ripresa del buon andamento delle relazioni sindacali, c’è l’incontro già fissato per il 30 ottobre 2023 con all’ordine del giorno le dotazioni organiche infermieristiche.

Le suddette Segreterie Sindacali rimarranno comunque sempre attente a monitorare le successive trattative.

Cgil- Cisl e Uil