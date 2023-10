Sabato 21 ottobre alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di Codevilla, via Roma 30, si inaugura la mostra d’arte “Appassionati sguardi” di Fabrizio Falchetto, patrocinata dal Comune di Codevilla e organizzata in collaborazione con la BIPA, Biennale italiana di poesia tra le arti. L’autore dell’Omino di carta, infatti, insieme alla curatrice dell’allestimento, Giovanna Franzin, e al poeta Roberto Chiapparoli hanno scelto di cogliere l’occasione della mostra per far dialogare Arte visiva e Poesia nel corso di un happening di letture poetiche collegato anche alle opere e all’arte di Falchetto. Il titolo della mostra rimanda alla pluralità di visioni sul mondo interiore e sulla realtà contemporanea che l’artista e i 14 poeti aderenti all’iniziativa esprimeranno attraverso le loro creazioni nei tre weekend di apertura della sala espositiva. I poeti coinvolti sono: Valeria Borsa, Fabrizio Bregoli, Giuseppe Castelli, Roberto Chiapparoli, Roberto Chiodo, Marco Ferrari, Raffaele Floris, Antonio La Neve, Marco G. Maggi, Ottavio Pilotti, Barbara Rabita, Marika Tosino, Roberto Valentini, Arianna Voso.

All’inaugurazione interverranno il maestro Pietro Bisio e il collezionista Giuseppe Viola che volgeranno il loro “appassionato sguardo” sull’arte di Falchetto e sul rapporto tra Arte e Poesia. Seguirà rinfresco di vernissage. La mostra è aperta con ingresso libero nei giorni 21, 22, 28, 29 ottobre e 4, 5 novembre dalle 16 alle 18.30 e negli orari di apertura della biblioteca. Per info: biblioteca@comune.codevilla.pv.it