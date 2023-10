Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha ricevuto ieri in Prefettura la visita del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Generale di Divisione, Maurizio Ferla.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità istituzionale rafforzata anche dalla conoscenza personale tra i due rappresentanti istituzionali, consolidatasi in occasione dell’attività di Vice Prefetto Vicario che il Prefetto Romeo ha svolto nella Prefettura di Genova.

Il Prefetto ha espresso grande apprezzamento per l’alta professionalità del Generale di Divisione Maurizio Ferla, che è sempre stato un referente istituzionale dell’Arma dei Carabinieri di altissimo valore e di grande spirito di servizio.

Ciò è testimoniato anche dal percorso professionale del Generale Ferla, che conta diverse e importanti sedi di comando operativo svolto in gran parte nelle zone più critiche della penisola. Tra queste è da segnalare la lunga esperienza di Comandante della sezione omicidi dei Carabinieri di Napoli, ed altri incarichi ricoperti in delicati sedi di servizio, oltre all’esperienza maturata a livello centrale presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell’incontro il Prefetto Romeo e il Generale Ferla, hanno affrontato in particolare le problematiche di Ventimiglia in ordine alle quali, com’è noto, nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ieri, sono state adottate più incisive misure di controllo del territorio.

Il Comandante dei Carabinieri della Liguria ha fornito la massima disponibilità e attenzione, assicurando ogni iniziativa da parte della Legione sulla problematica esaminata.

A tale riguardo, il Generale Ferla ha stamane assicurato al Prefetto la disponibilità a rafforzare l’azione di controllo svolta dai Carabinieri su Ventimiglia, con l’invio di pattuglie motomontate quale ulteriore rafforzamento della vigilanza dinamica sul territorio.

Il Prefetto Romeo ha ringraziato il Generale Ferla per la cortese visita e la disponibilità manifestata.