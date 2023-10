I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 47enne per possesso illecito di un’arma da fuoco e tentato omicidio nei confronti di un 30enne marocchino.

A seguito di una richiesta pervenuta al 112 da parte di un cittadino, che aveva segnalato degli spari in una via di Pontecurone e la fuga di un’autovettura, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, che hanno permesso di individuare e rintracciare a Tortona l’autore del reato e, poco dopo, l’autovettura utilizzata per la fuga, che l’uomo aveva cercato di occultare presso un autolavaggio della zona.

Dalla ricostruzione dei fatti, che risalgono al 28 settembre scorso, è emerso che il 47enne e il 30enne marocchino si erano incontrati nei pressi dell’abitazione della vittima e, a seguito di un diverbio per cause in corso di accertamento, l’uomo aveva estratto una pistola e sparato tre colpi all’indirizzo del nordafricano, colpendolo di striscio.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione dell’autore, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola “scacciacani” e quattordici cartucce di calibro diverso da quelli rinvenuti sul luogo della sparatoria. L’arrestato, condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria, nel pomeriggio del 29 settembre 2023 è comparso davanti al G.I.P. del Tribunale di Alessandria, che ha convalidato l’arresto e applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.