Domenica 15 ottobre ritorna allo stadio F. Coppi di Tortona la classica sfida dei Leoni del Derthona contro la Vogherese. La prevendita, altamente consigliata per evitare la coda in biglietteria, è attiva presso la Tabaccheria Cuniolo (V. Emilia 271) e online qui:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/derthona-vogherese/220045

I tifosi stanno preparando una coreografia e i numeri di prevendita testimoniano il grande entusiasmo dei supporters verso questa partita così sentita. Per questo rilanciamo e rivolgiamo il seguente appello.

APPELLO AI GIOVANI TORTONESI

Ragazzi, allo Stadio Fausto Coppi gioca la squadra che dal 1908 indossa con orgoglio i colori bianconeri del Derthona

Venite anche voi e scoprirete un’esperienza quasi magica, in cui voci e passioni si uniscono tifando, soffrendo e gioendo per una maglia dalla storia unica.

E troverete 11 ragazzi che sognano e lottano proprio come voi!

Domenica 15 ottobre 2023 il COPPI sarà una bolgia, non mancate !!!!

Si ricorda che per i ragazzi under 14 l’ingresso è gratuito, mentre per gli under 18 è previsto un biglietto a prezzo ridotto (8€)