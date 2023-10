Anche il Comune di Diano Marina e la sua squadra di Protezione civile partecipano alla campagna nazionale “io non rischio 2023”

Nella giornata di sabato 14 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 anche la Protezione civile di Diano Marina sarà presente, nel vecchio parcheggio della Stazione di Cervo, all’evento organizzato dal Comune di Cervo e dall’Associazione Volontari della Protezione Civile Cervo ODV.

“E’ un’importante iniziativa alla quale abbiamo voluto aderire come Comune – dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi- in quanto riteniamo che queste iniziative siano importanti per far conoscere alla popolazione le metodologie di comportamento in caso di alluvione o altri eventi”.

“Sarà una giornata informativa per far comprendere al meglio come comportarsi in caso di eventi meteo avversi/Allerta- dichiara il caposquadra della Protezione civile di Diano Marina, Mattia Novaro”, il quale si auspica una folta partecipazione da parte della popolazione dei comuni del Golfo Dianese.

Il Sindaco di Diano Marina conclude ringraziando il Sindaco di Cervo e l’Associazione Volontari della Protezione Civile Cervo ODV per l’opportunità di aderire alla Piazza condivisa, nella speranza di poterla replicare a Diano Marina nel 2024.