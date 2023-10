Importante accordo tra Regione Liguria e Arte Imperia per l’implementazione del progetto Interreg Europe FEEL (Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities).

L’iniziativa mira a diffondere la cultura delle ‘città frugali’ ovvero a educare i cittadini al risparmio delle risorse naturali, dell’energia, e alla sostenibilità nei comportamenti nella loro vita quotidiana. Regione Liguria, partner del progetto, ha stabilito di centrare la propria attività sullo stile di vita e i comportamenti dei residenti delle strutture abitative dell’edilizia residenziale pubblica sfruttando l’ottima esperienza di Arte Imperia che ha recentemente avviato uno sportello polifunzionale pilota con ampliamento dei servizi ai condomini di tali residenze.

Da qui nasce la collaborazione, con un apposito finanziamento da 40mila euro che servirà ad Arte per introdurre tra i propri condomini attività volte alla diffusione di comportamenti virtuosi e sostenibili e al reinserimento sociale con particolare riferimento ad azioni educative sull’uso sostenibile delle risorse e a iniziative di accompagnamento al mondo del lavoro rivolte ai giovani, anche attraverso la costruzione di un network territoriale con i centri per l’impiego.

“Questo accordo ha un duplice valore perché da un lato sostiene e diffonde le fondamentali politiche del risparmio energetico e del basso consumo e dall’altro coinvolge giovani inattivi in un settore in continuo sviluppo – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alla Formazione Marco Scajola -. È un progetto a cui teniamo particolarmente e che sono certo Arte Imperia saprà far rendere al meglio, anche grazie al suo sportello funzionale che sta dando grandissimi risultati, implementando ancora i servizi offerti all’utenza”.

“Un altro importante e innovativo risultato nell’assistenza alle persone più fragili raggiunto grazie alla virtuosa collaborazione di Arte Imperia con Regione Liguria a testimonianza che dalla sinergia tra pubbliche amministrazioni nascono le migliori pratiche – spiega l’amministratore unico Antonio Parolini-. Continueremo con orgoglio e soddisfazione a portare avanti tutte le iniziative che la Regione vorrà affidarci”.

Da sottolineare infine che attraverso il progetto FEEL Arte Imperia acquisirà inoltre il ruolo di stakeholder del progetto, partecipando anche allo scambio di esperienze e buone pratiche con il partenariato europeo relative al tema delle città frugali, attraverso la partecipazione a eventi tematici e visite studio.

