SABATO 7 OTTOBRE

Tortona: dalle 14,30 alle 19 in piazza Duomo “Giornata del Volontariato”

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19

Sarezzano: Sarezzano in festa ore 20 cena a base di lepre con musica dal vivo presso S.M.S. “Il Progresso” in piazza Marconi menù con entrée, amntipasti, primo, secondo, dolci e caffè (25€ vini esclusi) – prenotazione obbligatoria al n. 3516717553

DOMENICA 8 OTTOBRE

Tortona: Giornata delle Famiglie al Museo F@Mu è l’evento culturale dedicato a bambine e bambini più importante in Italia che promuove e facilita l’incontro tra le Famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. F@Mu aiuta ad educare i più piccoli, ma anche gli e le adolescenti della fascia di età 12-16, a fruire di contenuti culturali culturali, rendendo i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”. APRITI MUSEO è il tema scelto per quest’anno un invito e un intento chiaro sin dal nome, volto a continuare a sostenere e a parlare ai bambini di inclusività e di accoglienza. L’edizione di quest’anno vuole inoltre presentare ai musei e alle famiglie un’altra tematica di grande importanza, quella dell’accessibilità museale. Testimonial d’eccezione per l’edizione di quest’anno è Greg Heffley, il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney “Diario di una schiappa”. Greg sarà anche il protagonista del TACCUINO F@Mu, la pubblicazione distribuita gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative nelle varie sedi espositive accreditate.

Inoltre quest’anno per la prima volta il Taccuino F@Mu 2023 sarà redatto in linguaggio Easy to Read, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti. A garantire la fruibilità dei testi è anche l’utilizzo dell’EasyReading font, un carattere ad alta leggibilità.Segui sui social e utilizza gli hashtag ufficiali #FAMU2023 e #famigliealmuseo per tutti i contenuti di questa edizione.

PROGRAMMA INIZIATIVE TORTONA

IL DIVISIONISMO PINACOTECA FONDAZIONE CRTORTONA

• due visite guidate interattive alle ore 15:30 e alle ore 17 in cui i bambini saranno i veri protagonisti, mettendo alla prova la loro fantasia e partendo per un magico viaggio all’interno del museo.

• attività e ingresso al museo gratuite

• adesione alla e-mail: fondazione.crtortona@gmail.com o al n. 0131.822965

Sarezzano: Sarezzano in festa ore 11:30 santa messa presos la chiesa parrocchiale

• ore 14:30 Palazzo Marconi merenda con squiccia e affettati, farinata del Don, animazione per bambini, dj set

Molino dei Torti – aree varie- Festa Patronale con iniziative culturali, gastronomiche, sportive, religiose, giochi e spettacoli