In occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo, la Pinacoteca “Il Divisionismo” propone due visite guidate interattive alle ore 15.30 e alle ore 17.00, in cui i bambini saranno i veri protagonisti, mettendo alla prova la loro fantasia e partendo per un magico viaggio all’interno del museo.

La giornata si svolgerà domenica 8 ottobre 2023 presso la Pinacoteca “il Divisionismo”, Tortona-Corso Leoniero, 2.

Attività e ingresso al museo gratuite.

Per adesioni scrivere a fondazione.crtortona@gmail.com oppure chiamare il numero 0131.822.965

pagina fb Pinacoteca il Divisionismo | https://www.facebook.com/museodeldivisionismo