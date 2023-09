Un mondo al contrario? Forse sì sentendo quello che sta succedendo. L’ultimo episodio è accaduto in uno studio medico pubblico a Tortona dove si effettuano esami e visite mediche.

A raccontarlo è un nostro lettore:

Egregia redazione, chiedo scusa e non intendo tediare nessuno . Vorrei fare presente solo una cosa , non esiste il problema del fatto che i figli sono ineducati , se i genitori sono peggio .

Giovedì nello studio medico xxxxxxxx, due persone che aspettano di essere registrate , arriva una persona con figlia che decide che lei deve passare . Alle lamentele di tutti alla fine il turno viene rispettato , per quanto mi riguarda era tutto finito , ma quando la signora sosteneva di non essere ineducata , vero che usato il termine maleducata , ho ribadito il mio pensiero , risposta ero uno stronzo.

Non mi interessa molto , visto che in quello studio non si va a prendere l’ aperitivo.

Unica domanda ma la figlia cosa ha imparato ?

Lettera firmata