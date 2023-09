Aprirà il 12 settembre prossimo il termine per trasmettere le domande per il bando Parco Agrisolare, pubblicato secondo le opportunità del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, cui sono destinati 1,5 miliardi di euro per impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Cia Alessandria seguirà le pratiche per l’invio delle domande da parte delle Aziende agricole associate (Franco Piana, responsabile Sviluppo Impresa – f.piana@cia.it, sedi territoriali su www.ciaal.it), da svolgersi entro il 12 ottobre prossimo.

Gli interventi oggetto del bando consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.

Spiega Franco Piana: «Per le aziende agricole l’agrisolare può essere un’opportunità da cogliere; si tratta di un interessante contributo e permette l’efficientamento dei costi energetici in regime di autoconsumo».