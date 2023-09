Avranno inizio il prossimo lunedì 11 settembre i lavori di estensione della rete fognaria e di sostituzione della rete di distribuzione dell’acquedotto in strada comunale Bellaria, alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona, che saranno eseguiti dalla società Gestione Acqua.

Per quanto riguarda l’ampliamento della rete fognaria saranno posati 300 metri circa di tubazioni in PVC rigido con giunti del diametro esterno di 25 cm; è previsto anche il posizionamento di diversi pozzetti d’ispezione in calcestruzzo. Il tratto fognario sarà deputato alla raccolta delle sole acque reflue “nere” derivanti cioè dagli scarichi di abitazioni e attività.

Per quanto riguarda invece la rete dell’acquedotto sarà sostituita la rete di distribuzione attualmente presente, costituita da tubi di acciaio, con un nuovo sistema di tubazione in materiale plastico per una lunghezza complessiva di circa 400 metri ricollegata agli allacciamenti delle utenze private esistenti nella zona d’intervento.

I lavori avranno una durata, salvo imprevisti, di circa quattro settimane.