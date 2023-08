Aprirà venerdì 1 settembre, presso il Centro Comunale di Cultura, la mostra fotografica di Enzo Giordano Punti di vista – Letture in B/N.

L’esposizione, promossa dal Comune di Valenza in collaborazione con UNITRE Valenza, sarà dedicata agli scatti in bianco e nero realizzati da Giordano esclusivamente in modalità analogica.

La scelta della pellicola e del rigoroso bianco e nero ha per il fotografo un valore emozionale legato all’immediatezza e irripetibilità dello scatto che si potrà osservare solo dopo la stampa. È questa anche la scelta di una fotografia più meditata che vuole cogliere ciò che gli altri non vedono e portarlo all’attenzione dei fruitori. Fondamentale sarà, quindi, la lettura emozionale che degli scatti daranno gli spettatori che contribuiranno, con il loro apporto personale, ad ampliare l’intenzione e il pensiero del fotografo e il punto di vista iniziale.

Saranno circa settanta le fotografie esposte che non documentano un solo tema o un luogo specifico. Gli scatti sono stati realizzati in differenti località tra le province di Alessandria, Vercelli, Pavia e Imperia.

«È questa, in poco più di un anno, la seconda mostra di fotografie di Enzo Giordano che abbiamo il piacere di ospitare al Centro Comunale di Cultura. La sua sensibilità nel guardare e nel fotografare è percepibile nei suoi scatti in rigoroso bianco/nero. La scelta poetica della pellicola è anche una presa di posizione rispetto all’uso attuale della fotografia che “spreca” clic a ripetizione senza guardare e cogliere veramente l’essenza delle cose» così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Giovedì 7 settembre alle ore 17.00 è prevista una visita guidata alla mostra a cura di Enzo Giordano che condurrà il pubblico alla scoperta dei sui scatti.

Biografia:

Enzo Giordano, nato ad Alessandria nel 1961, vive a Valenza. Dopo aver conseguito la maturità tecnico-commerciale nel 1980 e a seguito di un breve periodo di apprendistato nell’artigianato orafo, Giordano è stato impiegato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e successivamente in Credit Agricole fino al 2021, anno del congedo professionale. Da sempre attratto dalla fotografia e dal reportage, negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia in bianco e nero, esclusivamente analogica.

Orari di apertura della mostra:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30/15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni:

tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.al.it