E’ caduto mentre scendeva le scale dalla sua abitazione in via Francisco Ferrer proprio a fianco della sede della Croce Rossa Italiana ma a prestargli soccorso per primi non è stata un’ambulanza ma i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono encomiabili e meriterebbero un monumento per tutto il lavoro che svolgono e soprattutto con la grande professionalità con la quale si adoperano per risolvere i problemi riuscendoci sempre.

L’episodio accaduto oggi, martedì 29 agosto, ha riguardato un uomo di 65 anni che era caduto dalle scale, è rimasto a metà tra due piani e non riusciva a rialzarsi. Tempestivo l’allarme e tempestivo l’intervento dei pompieri tortonesi che hanno trovato l’uomo disteso sulle scale, lo hanno soccorso, gli hanno messo il “collare” e poi hanno atteso l’intervento dell’ambulanza del 118 che probabilmente era impegnata in altri interventi più urgenti.

Le condizioni dell’uomo erano abbastanza buone e una volta consegnato al 118 i pompieri sono ripartiti per altre emergenze.