L’allarme è scattato nella giornata di ieri quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti in via General Zavattari per alcune pareti che si stavano letteralmente staccando con delle crepe che si aprivano.

Il sopralluogo dei pompieri è durato parecchio tempo ed è stato appurato che le pareti in questione erano delle tramezze e non per fortuna dei muri portanti. Il dissesto, secondo quanto è stato possibile appurare era dovuto a problemi di umidità del sottosuolo e allo sbalzo termine che provocava in movimento dell’abitazione che si alzava e abbassava, ovviamente di piccolissime dimensioni ma questo provocava il distacco di parte delle tramezze.

I Vigili del Fuoco appurato che non sussisteva un pericolo immediato per l’incolumità degli abitanti non hanno disposto l’evacuazione dell’edificio ma hanno invitato residenti ad adoperarsi per risolvere il problema che a quanto pare era già stato rilevato in passato e non soltanto a Tortona. Casi analoghi simili a questo, a quanto pare sono già stati osservati in altre città e seppur non costituiscano un pericolo immediato necessitano assolutamente di interventi.