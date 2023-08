I Vigili del Fuoco di Tortona l’hanno trovata a terra, in bagno, deceduta ormai da circa tre giorni. E’ una pensionata che abita al primo pian di un condominio in viale De Gasperi a Tortona nel quartiere Oasi. Da circa tre giorni non si avevano notizie della pensionata e così è scattato l’allarme. I pompieri vedendo che una finestra dell’abitazione era aperta hanno messo una scala e son entrati all’interno del condominio trovandola cadavere.

La morte, a quanto pare sarebbe sopravvenuta per cause naturali.