Torna lunedì sera (21 agosto) nel centro di Diano Marina, il Diano Fashion, l’annuale sfilata di moda interrotta a causa della pandemia che giunge quest’anno alla sua terza edizione.

Saranno 5 le attività che proporranno in passerella i propri brand e le nuove collezioni, Gente Boutique, per gli abiti femminili, Claudia Pelletteria, per le borse, Mignano Gioielli, Fagnola Ottica e Boy General Store per abbigliamento e accessori maschili.

La serata, sarà condotta da Luca Valentini e Cristina de Stefano e prevede la partecipazione di vari artisti ospiti che porteranno sul palco Dianese le loro ultime creazioni, dalle cantautrici Emma Pescio e Corinna Parodi, al chitarrista Matteo Maffezzoli.

Le acconciature sono di Monica Hair Salon, il trucco è curato dalla profumeria Bacci, catering del Nelson’s Cafè, allestimenti floreali de “Le Vedove Allegre”, logistica a cura della Famiia Dianese con la collaborazione di Pioselli, la bottega dei sapori liguri e il Comitato della Croce Rossa Italiana di Diano Marina.

Si inizia alle 21,15 in Corso Roma a Diano Marina con ingresso libero.