Intensificati i controlli finalizzati a verificare la regolarità dei veicoli addetti a trasporti eccezionali da parte della Polizia di Stato che la scorsa settimana, nella provincia di Alessandria, ha fermato un mezzo privo delle prescritte autorizzazioni.

Il mezzo, in transito con la scorta tecnica, ha attirato l’attenzione degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, in servizio di vigilanza stradale sulla SS.30, nei pressi del comune di Cassine. Il grosso mezzo, lungo 20 mt, largo 3 mt e con 72 tonnellate di peso, si spostava nelle ore notturne per incidere meno sul traffico veicolare delle strade e probabilmente, sfuggire ad eventuali controlli.

La pattuglia della Stradale lo ha fermato e controllato, accertando la mancanza delle specifiche autorizzazioni al transito che vengono rilasciate dalla Provincia e l’ANAS, in quanto la circolazione di questi mezzi, essendo eccezionali per massa e dimensioni, necessita di essere regolamentata in modo da non creare pericolo per la sicurezza stradale.

I poliziotti della Stradale, vista l’assenza dell’autorizzazione, hanno subito inibito la circolazione del mezzo, in attesa del titolo autorizzativo e, al conducente, è stata comminata una sanzione amministrativa per circa 1000 €, oltre al ritiro della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Il “trasporto eccezionale”, destinato in Nuova Zelanda, con imbarco in Liguria, è stato sottoposto a fermo amministrativo con la sospensione delle carte di circolazione da 1 a 3 mesi ed inoltre, si è proceduto a sanzionare il proprietario del mezzo, il committente del trasporto e il personale di scorta tecnica.

Si ricorda che i trasporti eccezionali per loro caratteristica viaggiano a velocità ridotta e devono sempre essere autorizzati e predisposti con dispositivi luminosi e, in casi particolari, essere accompagnati da una scorta tecnica, in modo da creare le condizioni minime di sicurezza anche in relazione alle notevoli ripercussioni che hanno sul traffico.