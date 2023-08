Nell’anno del cinquantesimo anniversario della Fiera di San Satiro, Cia Alessandria e la Pro Loco di Frassineto Po organizzano un incontro con show cooking dedicato al peperone, simbolo della storica sagra, con tanti protagonisti del gusto a commentare il territorio e l’attualità gastronomica.

Domenica 27 agosto alle ore 11:30 nel Giardino del Pozzo Antico di Frassineto Po saranno presenti Paolo Borella – presidente della Pro Loco di Frassineto Po, Gabriele Carenini – presidente Cia Piemonte, Andrea Serrao – sindaco di Frassineto Po, Luca Ferrua – giornalista, direttore di Gusto.it, Maddalena Fossati – direttore di Cucina Italiana, la chef Patrizia Grossi – titolare del ristorante La Torre Casale Monferrato, Vittoria Poggio – assessore al Turismo della Regione Piemonte.

Sarà un momento celebrativo e di festa per valorizzare l’attività della Pro Loco, lo sviluppo dell’agricoltura sul territorio e i volontari che da 50 anni animano la festa e il borgo del Casalese.

Dichiara Borella: «Abbiamo molto entusiasmo di festeggiare questi primi 50 anni, una tappa storica per la nostra associazione costituita da circa 100 volontari di tutte le età, dai 10 agli 85 anni. Cerchiamo di promuovere al meglio ciò che è stato costruito in mezzo secolo e di proseguire nel segno della tradizione». Commenta Carenini: «Cia è sempre vicina agli associati, all’agricoltura e a tutte le realtà che si impegnano per fare del bene al territorio. In questo senso, un esempio molto virtuoso è la Pro Loco di Frassineto Po che abbiamo il piacere di aiutare nello svolgimento di San Satiro Agrifood, con la presenza dei produttori Cia che partecipano al mercato agricolo e l’organizzazione del convegno di approfondimento di domenica. Lunga vita alla Pro Loco e alla Fiera di Satiro!».

Durante il pomeriggio di domenica la festa prosegue con il mercato Agrifood agricolo e artigianale, gli antichi mestieri, i giochi di una volta, la Banda di Occimiano, le majorettes, artisti di strada, trattori d’epoca, luna park, banco di beneficienza, mostra fotografica, torneo di tennis, gara di bocce, visite guidate nella chiesa di Sant’Ambrogio, presentazione del libro di Renzo Rolando, mostra d’arte del pittore Paolo Viola e, alle 17:30, lo storico rovesciamento della polenta, servita con la peperonata.