Un altro brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di oggi, sabato 5 agosto sono intervenuti in un’abitazione al 4° piano di un condominio dove abitano marito e moglie.

Secondo la prima sommaria ricostruzione la donna era uscita per brevissimo tempo lasciando il marito da solo in casa, ma quando ha fatto per rientrare le chiavi non funzionavano nella toppa e così ha dato l’allarme chiamando i pompieri che hanno risolto il caso.

Sempre nella giornata di oggi i pompieri sono intervenuti al cimitero urbano di Tortona in via Quinzio per un incendio di un quadro elettrico spento dai pompieri. Per fortuna non ci sono stati particolari danni ne è stato necessario evacuare la struttura.