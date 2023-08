Il Commissariato di P.S. di Sanremo aveva registrato ormai da tempo la presenza, sul territorio del Comune matuziano, di due cittadini francesi i quali, all’apparenza, vivevano di espedienti.

I predetti, rintracciati la mattina del 3 agosto da personale della volante durante il consueto servizio di controllo del territorio, venivano accompagnati in Commissariato per l’identificazione, in quanto segnalati da più persone quali soggetti in pessime condizioni igienico/sanitarie e, in diverse occasioni, responsabili di aver posto in essere l’esercizio molesto dell’accattonaggio.

Dagli accertamenti esperiti veniva appurato che i due individui, due francesi, vivevano da diverso tempo in rifugi di fortuna, nonché nei vari giardini pubblici presenti in questo centro cittadino; tra l’altro è emerso che in diverse occasioni avevano alloggiato in strutture ricettive risultando poi insolventi, fatti per i quali venivano deferiti all’AG.

Non avendo motivi né lavorativi, né personali per rimanere sul T.N., nonché per la loro inclinazione alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Imperia emetteva nella stessa giornata due ordini di allontanamento dal territorio dello Stato. Inoltre, i due, con la collaborazione del Settore Polizia di frontiera di Ventimiglia, venivano riammessi in Francia.