Riportiamo di seguito lo sfogo di un Tortonese scritto sulla pagina FB del giornale:

Io singolo utente mi trovo a dover pagare ben 250/260€ di rifiuti per un appartamento di 90mq senza giardino e in 2 residenti che su 24 ore al giorno ne stanno fuori 10 x lavoro , ne dormono 6 e vivono la casa le restanti 8 ore.

Premesso che usufruisco di soli 2 svuotamenti di secco all’anno per un totale di 240Lt di RIFIUTO SECCO, che vado a compattare le bottiglie di plastica nelle macchinette dove ricevo i Coupon per fare acquisti. Mi sembra UNA VERGOGNA!

Allora dove sono finiti i preposti che devono controllare gli abbandoni? Dove sono finiti i preposti che devono controllare gli ingombranti abbandonati? Sono stato in Austria in vacanza e NON HO VISTO neppure un cassonetto della spazzatura in giro e oltretutto non vi era nessun abbandono di nessun genere.

Arrivato al confine italiano una SCHIFEZZA GENERALE.