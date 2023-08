Vi ricordate Le Muse Festival al Femminile? Il progetto pilata, tutto al femminile, tenutosi l’estate scorsa con dibattiti, presentazioni di libri e una mostra d’arte nella Riviera dei Fiori? I risultati sono stati talmente soddisfacenti da indurre le organizzatrici a istituire un’associazione, Le Muse Festival al femminile ODV (inscritta al registro nazionale RUNTS) che si occupa del festival. Per quest’anno LeMusE si terrà dal 2 al 17 settembre.

L’idea

L’idea del Festival che è quella di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte. Il festival intende il concetto di femminile come modo di essere e di sentire la vita e quindi come possibilità di arricchimento per la società tutta. Si propone di sostenere e divulgare una ricchezza che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival rivolge la sua attenzione a opere di scrittrici emergenti accompagnate da madrine, ossia da nomi noti nel mondo della letteratura, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni della Riviera dei Fiori.

Il programma

Si inizia il 2 settembre con l’inaugurazione della 2º mostra collettiva CreAzione Donna, dedicata al tema “Donna e Libertà” presso il Museo Civico di Sanremo con la partecipazione di artiste italiane e straniere. L’evento prevede un dibattito su “Libertà e diritti delle donne: dall’Iran all’Europa, a che punto siamo?”, moderato da Viviana Spada ed Ersilia Ferrante, con Orchide Massaffa, iraniana residente in Italia, e le scrittrici Paola Gula, Francesca Sensini, Morena Fellegara e Fulvia Natta. Seguono presentazioni-flash di libri e il concerto della cantante Alessia Capaccioni.

Il 9 settembre si continua a Camporosso con una discussione su “Donne, lavoro e parità di genere. A che punto siamo?”, moderata da Lilia De Apollonia e Daniela Mencarelli Hofmann con Monica Lanfranco, Loriana Lucciarini, Daniela Cassini, e Silvana Puschiedda. Segue il concerto di Beatrice Campisi.

Il terzo evento ha luogo a Sanremo il 17 settembre con un dibattito su “Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità”, moderato da Gabriella Benedetti e Bianca Scaglione a cui partecipano Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso. Dopo le consuete presentazioni di libri, il festival si conclude con il concerto di Patrizia Cirulli.

Sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo. Comune di Camporosso, Banca di Caraglio, Coop Liguria, Soroptimist, Club per l’UNESCO di Sanremo.

Contatti (direzione artistica):

Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, artista, presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), mencarellihofmann@gmail.com, tel.: 329 77 60 760;

Ersilia Ferrante (avvocata, operatrice culturale, vicepresidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), ersilialauraf@gmail.com tel.: 339 271 19 56

Pagina FB: https://facebook.com/LeMuseFestival