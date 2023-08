Sia avvia alla sua conclusione la rassegna musicale “Oltre… Piano Arentino”, programma di concerti nel borgo del golfo dianese che ha visto per la prima volta, quest’anno, la collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Mercoledì 30 agosto alle 21.30 sarà protagonista Andrea Bacchetti al pianoforte, per un concerto che si svolgerà nella chiesa di San Michele Arcangelo, in frazione Diano Borello. Da Bach a Chiambretti – 4 secoli di Musica in Televisione, questo il titolo di un programma che spazierà da Bach a Mozart, da Schbert a Liszt, passando approdando poi a Henry Mancini, Oscar Peterson e Heitor Villa-Lobos. Il concerto è a ingresso libero.

Parallelamente alla classica rassegna del borgo, “Piano Arentino” “Oltre… Piano Arentino” si è affiancata quest’anno come rassegna condivisa e parte integrante del calendario del Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo. L’iniziativa si svolge con il sostegno dell’Unione europea – Next generation Eu – nell’ambito del bando Pnrr “Attrattività dei Borghi”. “Cultura Open Hub” è infatti il progetto finanziato dal Pnrr che vede collaborare Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi e che sta sviluppando una serie di progettualità legate alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi grazie a un piano condiviso di valorizzazione ma anche a una promozione culturale unitaria tra le realtà coinvolte.

L’offerta estiva outdoor del borgo non si fermerà con agosto: Trek&Yoga ritornerà infatti ad Arentino il 5 settembre per l’ultima escursione gratuita della stagione. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Diano Arentino o al numero 3358742775.