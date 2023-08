Con il termine dell’allerta arancione, è stata decretata anche la chiusura del Centro Operativo Comunale (COC) di Imperia, rimasto attivo per 32 ore consecutive, a partire dalle ore 7.00 di domenica 27 agosto. Sulla città di Imperia sono caduti complessivamente 54,6 mm di pioggia, con un picco di 18,4 mm tra le ore 12 e le 13 di oggi, lunedì 28 agosto.

Alle ore 14.00 si è riunita nuovamente la plenaria del COC, presieduta dal sindaco Claudio Scajola, alla presenza degli assessori competenti, di dirigenti comunali, tecnici e personale operativo, che ha fatto il punto su quanto accaduto nel corso dell’allerta. Non si registrano danni in città. Il presidio costante del territorio, attraverso la vigilanza degli agenti della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile, insieme all’ausilio del sistema di video-sorveglianza, ha consentito di intervenire con immediatezza in alcuni piccoli allagamenti localizzati, eliminando le criticità.

Si rammenta che la Protezione Civile di Regione Liguria ha disposto allerta gialla sino alle ore 23.59 di oggi. Pertanto, pur con la chiusura del COC, rimane attivo il presidio del territorio al fine di intervenire in caso di eventuali necessità.

“Si chiude un’allerta arancione sulla quale abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e la massima attenzione. Devo dire che, pur a fronte di un buon quantitativo di precipitazioni, la città ha retto molto bene, senza problematiche di particolare rilevanza. Ringrazio tutti coloro che sono stati impegnati durante queste 32 ore. Visto l’avvicinarsi dell’autunno, continueremo a lavorare nelle prossime settimane sul fronte della prevenzione. Terminerà la pulizia degli alvei dei torrenti e intensificheremo l’attività su tombini e caditoie”, dichiara il sindaco Scajola.