Il Lions Club Tortona Duomo organizza un prestigioso evento che avrà luogo domenica 10 settembre alle 17,30 nel cortile del Museo Diocesano in via del Seminario, 7 a Tortona.

La serata prevede l’intervento di Davide Oldani, Chef pluristellato di fama internazionale, che terrà uno speech rivolto alle studentesse e agli studenti della Scuola Alberghiera dell’Istituto Santachiara, ai Soci dei Lions Club presenti e alle persone che interverranno.

Il service ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare una borsa di studio a favore di una studentessa o di uno studente della scuola.

Al termine dell’intervento dello Chef, gli allievi del Santachiara prepareranno e serviranno un ricco apericena ai presenti. Per iscriversi alla serata è necessario contattare la segreteria del Lions Club Tortona Duomo, chiamando Nicoletta cell. 347 9347080 o Silvana cell. 347 4219645 o inviando una mail all’indirizzo: nicoletta.busseti@gmail.com

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona, in via Ammiraglio Mirabello, 3.

