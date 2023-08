Emergenza idrica: nel bilancio di previsione della Provincia entrano 490 mila euro per migliorare la funzionalità dei pozzi del fiume Roja, ovvero della fonte principale di approvvigionamento dell’acqua da Ventimiglia ad Andora. La variazione finanziaria, grazie al contributo ottenuto dalla Regione, sarà infatti all’ordine del giorno della riunione consiliare convocata giovedì 31 agosto alle 9,30. Nella seduta, che il Presidente della Provincia e Commissario ad acta dell’Ato idrico Ovest Imperiese Claudio Scajola aprirà illustrando la situazione idrica sul territorio, sarà dettagliato l’utilizzo del contributo: 200 mila euro sono destinati alla creazione di “briglie”in materiale sciolto per il consolidamento della falda acquifera sotterranea, 90 mila euro saranno impiegati per il “grattage” finalizzato al consolidamento della falda acquifera sotterranea, 200 mila euro saranno utilizzati per la creazione di un canale di collegamento idrico tra il “lago di Varase” e il fiume Roja, per la riattivazione della falda acquifera sotterranea. Il Presidente Claudio Scajola sottolinea: <Si tratta di un finanziamento assai importante, che intendiamo utilizzare in maniera efficace e rapida per garantire la massima funzionalità della nostra principale fonte di approvvigionamento>.

