Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” propone “Ludo et Disco, venerdì sera al Museo”,una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui il MAR apre le sue porte per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.

Venerdì 25 Agosto, ore 21,15:

Costruisci il tuo Mosaico – una serata alla scoperta dei reperti del MAR

Scopri gli animali ritratti negli oggetti del museo creando il tuo mosaico. Guidato dalle nostre indicazioni riconoscerai solo alla fine del tuo lavoro l’identità dell’animaletto che stai realizzando!

Attività a partire dai 4 anni, accompagnati da almeno un adulto

Prezzo Speciale evento: 3€/persona

Prenotazione consigliata

Per info e prenotazioni: 0184/351181, museoventimiglia@gmail.com

Seguici su Facebook e su Instagram: MAR Ventimiglia

Orario estivo (Luglio-Agosto 2023) Martedì, mercoledì, giovedì h 9.00-12.30 / 15.00-17.00 Venerdì h 9.00-12.30 / 21.00-23.00 Sabato h 9.00-12.30 Domenica h 21.00-23.00

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it