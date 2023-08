Quanti sono rimasti stregati dai Drive-In che si vedono nei film?

Presso il parcheggio del D.L.F., in Viale Brigata Ravenna 8, con il patrocinio del Comune di Alessandria, si terrà la terza edizione di “Requiem for a Drive-In”. Un cinema Drive-In come negli anni ’80, nel quale lo spettatore si immergerà in un’atmosfera unica davanti ad un cult del passato.

Ci saranno due proiezioni, una alle 20.00 e una alle 22.30 e saranno entrambe ad ingresso libero con prenotazione online.

Quattro serate in cui fare un vero e proprio tuffo nel passato e un modo suggestivo per vivere la settima arte.

Si incomincia il 25 agosto con “Top Gun”, l’8 settembre sarà la volta di “Jurassic Park”, il 15 settembre si potrà vedere il grande classico del cinema con Audrey Hepburn “Colazione da Tiffany” e a chiudere la rassegna il 22 settembre sarà “American Beauty”.

Il calendario:

25 agosto 2023 – Top Gun

8 settembre 2023 – Jurassic Park

15 settembre 2023 – Colazione da Tiffany

22 settembre 2023 – American Beauty

Info e prenotazioni: www.requiemforafilm.it/prenotazioni-drive-in