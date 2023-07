Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 all’insegna dello svago e del divertimento a San Bartolomeo al Mare. In piazza Andrea Doria torna lo Street Food targato FioriEventi con la tappa estiva di San Bartolomeo al Mare: specialità gastronomiche nazionali e internazionali in formato street food, accompagnate da birra artigianale e musica. La serata di sabato 15 luglio sarà infatti caratterizzata dall’esibizione dei Senza Ali-B, Vasco Rossi tribute band, che suonerà in serata mentre gli stand rimarranno aperti per tutto il weekend a pranzo e a cena.

Il weekend sarà inoltre caratterizzato dalla zumba del sabato mattina, che come tutte le settimane attende turisti e residenti in piazza Torre Santa Maria alle ore 10.00 circa e – domenica – dal concerto “Aspettando il Rovere d’Oro”, che anticipa il XXXIV Premio Rovere d’Oro in piazza Rovere alle 21.15.

