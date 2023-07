La città termale si accinge ad essere invasa da un variopinto e gioioso sciame di “Vespe”… Tranquilli, non si tratta del pungente insetto, ma un festoso ritrovo dei mitici scooter.

Nella centrale Piazza della Bollente domenica 16 luglio arriveranno centinaia di Vespe da tutt’Italia, sono mesi che il Vespa Club locale si è attivato per promuovere il “3° Raduno del Vespa Club Acqui Terme”.

Sin dall’inizio dell’anno “i vespisti acquesi” hanno percorso centinaia di chilometri per partecipare ai raduni degli altri vespa club, condividemdo questa grande passione che unisce e rende tutti amici sotto un’unica bandiera: la “Vespa”. Ad ogni raduno ci si incontra, ci si racconta le novità, avviene lo scambio di “fasce”: si tratta di quel drappo che avvolge lo scudo degli scooter e determina il club di appartenenza. Altro rito usuale è la distribuzione del volantino/invito al proprio raduno.

Alcuni vespisti arriveranno già al sabato: per loro abbiamo ottenuto prezzi scontati con alcuni alberghi e, se vorranno, siamo pronti ad accompagnarli per qualche “giretto” extra raduno; solitamente li portiamo ad assaggiare qualche buon vino in qualche Cantina locale e magari ci scappa anche la foto ricordo su una Big Bench ed una cena pre-raduno.

Il ritrovo è alle 9,00 in Piazza della Bollente, iscrizione e colazione al Bar del Corso, Caffè dei Mercanti e Pasticceria Voglino. Dopo il saluto del Sindaco, Danilo Rapetti, verso le 11,00 si partirà per il tour sulle colline acquesi, quindi sosta aperitivo presso la Cantina di Alice Bel Colle, ritiro di un gadget a scelta per poi proseguire sino a destinazione (non vogliamo spoilerare interamente il percorso).

Pranzo al ristorante e premiazioni: rimanendo fedeli ad una nostra tradizione: “…vieni con una Vespa e ti porto in vacanza!”. Anche quest’anno grazie all’aiuto degli sponsor estrazione di un soggiorno di 5 giorni per due persone in Spagna, e tantissimi altri premi (kit ammortizzatori della Carbone, pneumatici, borse, gioielli, cornici, articoli per la cura degli scooter, vini, dolciumi, salumi ecc.).

Per la certezza di riuscire a parteciparvi e per naturalmente una buona organizzazione (vedasi posti al ristorante) vi chiediamo cortesemente di prenotare tramite WhatsApp al numero 330.470002.

Per partecipare all’evento non occorre essere iscritti ad un Club, noi adottiamo un motto: “Se hai una Vespa sei dei nostri, ti aspettiamo!”