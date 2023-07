Si avvicina a spron battuto la 34ma edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2023″ (Direttore Artistico Christian Lavernier) che si svolgerà a San Bartolomeo al Mare dal 18 al 23 luglio.

Come preambolo della prestigiosa manifestazione che nella prossima settimana farà incontrare nel Golfo Dianese giovani speranze della musica internazionale provenienti dal mondo intero, lo straordinario evento di domenica sera (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, ore 21:15) “Aspettando il Rovere-Concerto in ricordo di Rita Romani Arimondo”.

Gli artisti invitati sono Andrea Vettoretti (chitarra) e Riviera Lazeri (Violoncello) con lo spettacolo “Quantum One”, un viaggio attraverso l’Universo, un’emozione che unisce i suoni cosmici con la poetica musicale dell’artista, per un’esperienza unica; realizzato in collaborazione con l’Astrofisico Paolo Giommi e il divulgatore scientifico Fabrizio Marchi, con il contributo straordinario del chitarrista e compositore Andrew York (Grammy Award nel 2005 con i Los Angeles Guitar Quartet) e dell’attrice Sabrina Impacciatore. In Quantum One, “la musica di Andrea Vettoretti interagisce con i suoni cosmici dove tradizione e innovazione si uniscono per ottenere nuove suggestioni sonore ed emozioni. Gli strumenti costruiscono nuove emozioni e nuove sonorità`, con grande eleganza e con uno stile unico. Un onirico percorso musicale dall’inizio dei tempi, dalla prima luce dell’Universo, per riscoprire alla fine la grande bellezza del Pianeta Blu, la nostra casa”.

Rita Romani Arimondo è stata la fondatrice e per decenni animatrice e sostenitrice del Rovere d’Oro: “È un bel traguardo – dichiara il Direttore artistico Christian Lavernier – poter riprendere quest’anno con il concerto di apertura del Rovere d’Oro, in ricordo della fondatrice del concorso, Rita Romani Arimondo. Sono sicuro che sarebbe felice di vedere la sua amata manifestazione tornare a risplendere”.

“È un onore per noi – chiosa il Sindaco, Valerio Urso – ricordare la figura e onorare la memoria della signora Rita, figura indimenticabile che ha profondamente marcato la crescita della nostra comunità”.

