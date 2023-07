Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi per motivi di ordine pubblico ha deciso di sospendere gli spettacoli serali “Balliamoci l’estate” di Gianni Rossi sollevando un nugolo di proteste. Lo abbiamo scritto in Questo articolo ma cos’è accaduto in realtà?

Per non entrare in polemiche inutili abbiamo deciso di riportare quello che alcune persone presenti all’episodio hanno deciso di raccontare pubblicamente su alcuni social:

“Noi eravamo in via generale Arduino e quando siamo usciti di casa ci siamo trovati carta dappertutto e scusate se lo scrivo TANTA URINA SUL MURO….e nn è un cane lo garantisco avendo sentito le urla.”

“io c’ero, passavo verso mezzanotte con alcune amiche e quello che abbiamo visto tra il molo delle tartarughe, la zona dietro la chiesa, le vie limitrofe e la zona dalla fermata del bus sull’Aurelia, ha dell’incredibile, follia allo stato puro! Ragazzini tra i 15 e 18 anni che per niente arrivavano sistematicamente alle mani!”

“A un certo punto le forze di polizia sono state costrette a disperdere alcuni di questi bimbetti impazziti per riportare l’ordine, alcuni scappando, inseguiti dalle forze dell’ordine, hanno tirato qualche sedia presa al volo da dehor di bar del centro ad altri loro coetanei, poi urla, bestemmie e chi più ne ha più ne metta. Ho voluto seguire tutta la scena perché stentavo a credere ai miei occhi e con me le mie amiche. Vengo a Diano da tempo ormai in estate e mai avevo assistito a una scena simile.“

Ma non c’è soltanto questo: in più occasioni abbiamo sentito bande di ragazzini alle tre di notte bestemmiare e gridare lungo alcune strade del centro. Ci fermiamo qui perché lo scopo di questo articolo non è criticare per il gusto di farlo, ma tenere alto un problema che va assolutamente affrontato e risolto.

Diano Marina ha bisogno di essere rivalutata di tornare ad essere quella signorile località di alto pregio e grande livello.

FOTO DI REPERTORIO