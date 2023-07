Sono terminati i lavori in via Quattremola nel sobborgo di Valmadonna. Si è intervenuti posizionando una griglia nuova in modo tale che, in caso di piaggia, l’acqua possa defluire in modo corretto e così i residenti non saranno a rischio allagamenti per precipitazioni nella norma.

Inoltre, sono in fase di conclusione i lavori in Spalto Borgoglio di fronte al palazzo di Poste-Ferrovie, a cura di AMAG per conto del Comune, che hanno riguardato il rifacimento e la pulizia delle caditoie.