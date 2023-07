La decisione non ha precedenti a Diano Marina e la colpa non può essere certo attribuita a Gianni Rossi, showman di grande talento e professionalità, ma al pubblico autore degli episodi che hanno portato il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, a questa estrema decisione.

Prima di lasciarvi alle sue dichiarazioni, però, forse sarebbe bene fare un ragionamento su certi turisti che hanno preso a frequentare Diano Marina che evidentemente non appartengono all’élite sociale. Bande di giovani che gridano alle tre di notte lungo le strade, sono un altro esempio.

Diano Marina merita molto di più di queste persone e forse sarebbe ora che il Comune avviasse iniziative per valutare maggiormente la nostra bella cittadina.

Di seguito la dichiarazione del Sindaco Cristiano Za Garibaldi

“Gli spettacoli Balliamoci l’Estate proposti e condotti dallo showman Gianni Rossi a Diano Marina – comunica il Primo cittadino – sono sospesi a tempo indeterminato per motivi di ordine pubblico. Il grande afflusso di spettatori anche nelle zone limitrofe al perimetro della manifestazione ha creato nelle ultime occasioni diversi momenti di tensione. Ritengo necessario ripensare tali eventi onde evitare che certi episodi possano ripetersi. Lo stesso Gianni Rossi mi ha testimoniato che in tanti anni di attività è la prima volta che succedono certe cose. Anche le attività commerciali situate in prossimità del Molo delle Tartarughe mi hanno espressamente chiesto di intervenire. “