L’associazione E- Forum ODV in collaborazione con la Città di Casale Monferrato ha strutturato le lezioni per una durata totale di 30 ore cercando di supportare le esigenze di cittadine e cittadini di origine straniera che abitano il territorio casalese che per via delle chiusure estive, si trovano in difficoltà a frequentare corsi organizzati in presenza. Il corso è intensivo e comprende i livelli A1 e A2.

L’Assessore Luca Novelli afferma: “Lavorare concretamente per il benessere di tutta la cittadinanza comprende anche iniziative volte a supportare l’integrazione di chi ha scelto il nostro territorio per vivere e lavorare. Una migliore conoscenza della Lingua Italiana è sicuramente un veicolo di inclusione sociale che porta con sé innumerevoli opportunità lavorative e di accrescimento delle relazioni sociali”.

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a eforumcasale@gmail.com.