Un intervento fuori dal Comune quello dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti per uno scontro sui cieli alla periferia di Novi Ligure, verso il territorio di Serravalle Scrivia.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 1° luglio poco dopo le 16 quando i pompieri tortonesi sono intervenuti nella vicina di città di Novi ligure, in quanto la squadra locale era impegnata in un altro intervento.

Secondo la prima somma ricostruzione due alianti, per cause ancora in corso di accertamento, si sono violentemente scontrati fra di loro mentre erano in tra i cieli alla periferia della città verso il comune di Serravalle Scrivia. I pezzi dei velivili sono caduti a terra per fortuna senza arrecare danni a cose o persone.

I Vigili del fuoco di Tortona si sono mesi immediatamente alla ricerca dei tre uomini che si trovano sugli alianti e per fortuna hanno avuto l’accortezza di lanciarsi col paracadute e toccare riportando solo pochi graffi, mentre i due alianti sono inservibili.