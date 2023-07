L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme ritiene che la comunicazione rappresenti un importante servizio alla Cittadinanza, ai turisti e all’intero tessuto produttivo del territorio, anche in un’ottica di rafforzamento della partecipazione alla vita della comunità in tutte le sue declinazioni: sociale, culturale, turistica, commerciale e dei servizi.

A tal fine è stato istituito dal mese di giugno un servizio di comunicazione dedicato alla condivisione di informazioni su eventi, iniziative e progettualità avviate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli attori del territorio. Il servizio, affidato all’Ufficio Comunicazione del Comune di Acqui Terme – di recente costituzione – è direttamente coordinato dal Segretario Generale, Dott.ssa Carla Bue.

“Il graduale incremento della comunicazione digitale sta producendo i primi frutti.” dichiara l’Ass. Transizione Digitale Mario Pasqualino “Il servizio di comunicazione e il CED del Comune di Acqui Terme stanno realizzando un efficiente sistema di comunicazione digitale tramite rete internet e social. Come richiesto a gran voce dalle attività commerciali abbiamo strutturato in via sperimentale anche una comunicazione WhatsApp così da coinvolgere tutti ed essere ancora più vicini alle esigenze di ognuno.”



Tramite la ricezione di semplici messaggi WhatsApp si potrà rimanere sempre aggiornati su iniziative, progetti e informazioni di pubblico interesse ed utilità.“E’ stato attivato un servizio di inoltro, tramite Community WhatsApp, grazie al quale è possibile ricevere informazioni e aggiornamenti in tempo reale per vivere la nostra straordinaria Città.” dichiara il Sindaco Dott. Danilo Rapetti “ Vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le figure coinvolte, che a vario titolo stanno dedicando energie e passione per il raggiungimento della reale transizione digitale del Comune di Acqui Terme.”

Nasce la Community WhatsApp Città di Acqui Terme

Il Sindaco Danilo Rapetti invita tutti gli Acquesi a iscriversi e a condividere.

“Informazioni e aggiornamenti in tempo reale per vivere la nostra straordinaria Città”

#CiVediamoadAcquiTerme #passaparola

Per collegarsi basta un click

https://chat.whatsapp.com/CLnEFSEWSND1gsE7CFTrYh