Martedì 4 luglio 2023, alle ore 11, saremo a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo (Edificio Spinelli – Sala 1G3) per il convegno dal titolo “Fermiamo il mercato dei figli”, organizzato dall’onorevole Alessandra Basso, eurodeputato della Lega-Gruppo ID. L’obiettivo sarà discutere e proporre come passare dalla pericolosa proposta di un Regolamento europeo per il riconoscimento transfrontaliero della genitorialità a una abolizione universale europea della maternità surrogata. Dialogheremo insieme ad associazioni pro family e femministe di tutta Europa.

Intervengono:

• On. Alessandra Basso, eurodeputato Lega

• JacopoCoghe, Pro Vita & Famiglia

• MatteoFraioli, Pro Vita & Famiglia

• FrancescoBorgonovo, Vicedirettore del quotidiano italiano “La Verità”

• WeronikaPrzebierała, Ordo Iuris

• MatthieuBruynseels, European For Family

• ChiaraParolin, Associazione AURA

• BenedicteColin, FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe)

• MariaIsabelMoreno, CitizenGO

• LudovineDeLaRochère, Les Syndicats de la Famille

• CarmenLazaro, Casablanca Declaration

