Buongiorno

mi chiamo Andrea xxxxxxxxx e vi chiedo scusa per il disturbo.

Vorrei sapere se posso esprimere un mio parere nel vostro giornale. Nel caso fosse è il seguente:

Spesso guardiamo se un bambino piange o gioca oppure se un cane abbaia. E’ vero: entrambi a volte possono

dare fastidio alle nostre orecchie, tuttavia ricordiamoci che ci sono problemi ben più gravi, come ad esempio il rischio di finire accoltellati per un litigio di poco conto. Già perché non sempre trovate chi si due risate alla voce grossa. Ma a volte

trovate chi vi mettete le mani addosso, chi vi accoltella, chi vi spara.

Ormai da una semplice lite o osservazione succedono tragedie.

D’unque io lo dico appunto di stare attenti ad attaccare briga con le persone, per quelle occasioni in cui è possibile risolvere pacificamente la questione, perché altrimenti per casi più seri cosa facciamo?

Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e spero che approviate il mio pensiero.

FOTO DI REPERTORIO