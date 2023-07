Presieduta dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, si è tenuta stamani in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la verifica delle misure estive per il Capoluogo e per procedere ad un rinnovato esame dei servizi di ordine e sicurezza pubblica già in atto nel Comune di Ventimiglia.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco e il Presidente della Provincia di Imperia, On. Claudio Scajola, il Vice Sindaco di Ventimiglia, Marco Agosta, il Questore, Dott. Giuseppe Felice Peritore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Morganti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Walter Mazzei, e il Comandante della Polizia Municipale di Ventimiglia, Giorgio Marenco.

In particolare, per quanto concernete la città di Imperia, si è preso atto dell’impegno attuato dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale per garantire l’ordinato svolgimento della stagione turistica nella quale si sta registrando un sempre maggiore afflusso di presenze. Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di controllo coordinato del territorio attuati nelle immediate periferie della città sia nella zona di Oneglia che di Porto Maurizio dove, anche grazie al sistema di interconnessione della videosorveglianza con la centrale operativa della Polizia Municipale in collegamento con le Forze dell’Ordine, è possibile monitorare in tempo reale ogni situazione che abbia rilievo per la sicurezza dei cittadini.

Nel corso della riunione, è stata condivisa, unitamente al Sindaco, On. Scajola, la necessità di implementare l’azione coordinata delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale con servizi dedicati all’Ospedale cittadino, dove durante la stagione estiva si determina un maggiore afflusso di persone al Pronto Soccorso, con conseguenti riflessi sotto il profilo della sicurezza, specie nelle ore notturne.

Sul punto, il Questore di Imperia, Giuseppe Peritore, in un quadro di razionalizzazione delle Forze di Polizia disponibili, ha assicurato anche un ulteriore rafforzamento, con la previsione di un impiego di personale fisso della Polizia di Stato presso la struttura ospedaliera.

Per quanto concerne la città di Ventimiglia, preso atto che si sta registrando un incremento di migranti in transito verso la Francia e alla luce anche di alcuni episodi registratisi di recente che hanno destato allarme nella cittadinanza, il Comitato, nell’odierna seduta, ha rafforzato le misure di sicurezza attraverso l’attuazione dei seguenti servizi:

Controlli costanti e mirati presso il cimitero della città, ove è stata segnalata recentemente la presenza di migranti nelle ore notturne, i quali hanno posto in essere anche comportamenti contrari alla pubblica decenza attuati in spregio ad alcuni loculi. Tali controlli, già disposti dal Prefetto immediatamente dopo gli episodi citati, verranno attuati con azioni congiunte anche nelle ore notturne, al fine di contrastare il deprecabile fenomeno e procedere, nel caso, alla immediata espulsione dal Territorio nazionale di eventuali stranieri autori di simili atti. Il Comitato ha altresì preso atto che il Sindaco, On. Di Muro, ha già avviato le procedure atte a garantire presso il cimitero un servizio continuativo di vigilanza privata, oltre al rafforzamento di sistemi di videosorveglianza.

Servizi dinamici dedicati delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale per il controllo dell’ordinato vivere civile, nel centro cittadino e in particolare nei giardini pubblici, dove nei giorni scorsi sono stati registrati episodi di degrado consistenti in ripetuti bivacchi da parte di stranieri irregolari.

Ulteriori controlli presso l’autoporto di Ventimiglia, dove è già in atto un proficuo servizio attuato dalle Forze di Polizia teso a contrastare fenomeni di potenziale favoreggiamento all’immigrazione clandestina attuato mediante l’accompagnamento oltre il confine di migranti tramite i mezzi pesanti. Non è infrequente, peraltro, che i migranti salgano a bordo dei Tir, danneggiandone a tal fine la copertura del cassone, all’insaputa degli autotrasportatori.

Il monitoraggio delle misure attuate su Ventimiglia ha condotto a risultati anche sul piano del contrasto all’immigrazione irregolare, essendo state adottate nel solo mese di giugno, oltre 300 provvedimenti di espulsione.