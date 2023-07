Ultimi due appuntamenti di questa prima parte di estate della rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione CR Alessandria oltre che alle sponsorizzazioni delle ditte Alpla e Katoen Natie.

Venerdì 28 luglio alle ore 21,30 nell’ambito della terza edizione del “Festival delle Valli dello Scrivia”, la Coltelleria di Alessandria presenta lo spettacolo “Il segreto di Dedalo – misteri e avventure del mitico inventore”. La rappresentazione è una narrazione teatrale interpretata e scritta dall’attore Giorgio Boccassi, con le musiche dal vivo composte e eseguite da Egidio Perduca e Mauro Isetti della Sonic Factory. Dedalo, padre di Icaro, è noto soprattutto per la progettazione del Labirinto di Creta in cui venne rinchiuso il Minotauro. In realtà il mito di Dedalo è molto più complesso. Dedalo, personaggio a cavallo fra storia e mito, da alcuni viene considerato il primo ingegnere della storia, da altri il padre della scultura greca e per altri ancora è il più grande architetto dell’antichità. Nello spettacolo di Giorgio Boccassi si percorrono gli itinerari avventurosi e mitici di Dedalo, che racchiudono un terribile segreto. Il risultato è una narrazione teatrale avvincente con parecchi colpi di scena e un viaggio in una mitologia tra fantasy e fantascienza.

La musica originale diffusa in alcuni momenti cruciali è una bellissima sorpresa che rende lo spettacolo un piccolo gioiello teatrale. Info: 348 8720266 – info@coltelleriaeinstein.it

Andrea Braido chiuderà la prima parte della rassegna estiva 2023 domenica 30 luglio: chitarrista rock riconosciuto a livello internazionale. Inizia a suonare al batteria all’età di 4 anni ma è solo verso i 12 che scopre – ascoltando Jimi Hendrix a casa di un amico – la chitarra che diventa il suo strumento principale e che, come per la batteria, impara a suonare da autodidatta, alla quale si dedica in maniera sempre più sistematica e maniacale, alla ricerca di nuovi stili e nuove sonorità che caratterizzano tutta la sua carriera artistica e a sviluppare una propria originale tecnica senza l’uso del plettro. Braido è un artista polistrumentista che suona tutti i tipi di chitarra, basso elettrico, batteria e percussioni. Le sue collaborazioni con artisti italiani e stranieri sono innumerevoli. Le sue chitarre sono presenti in molti cd e dvd di artisti come Vasco Rossi, Mina, Laura Pausini e molti altri. E’ stato in tour con molti protagonisti della scena pop e rock italiana ed ha suonato in molte importanti jam-sessions. Domenica proporrà un concerto dedicato alla musica di Jimi Hendrix con formazione classica in trio (chitarra, basso e batteria); lo spettacolo offerto al pubblico non sarà una cover emulativa della musica “hendrixiana”, ma tutti i brani saranno proposti con arrangiamenti originali e con spazi dedicati all’improvvisazione, arte in cui Braido è un vero e grande maestro.

Gli spettacoli sono gratuiti fino ad esaurimento posti; per prenotazioni: Biglietteria Teatro Civico tel. 0131864488 – dal martedì al venerdì ore 16-19; info: vivitortona.it – tel. 0131864297

“Estate d’Istanti” ritorna a settembre con altri appuntamenti! Seguici su vivitortona.it