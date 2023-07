Abbiamo usato il termine “esplode” perché è il medesimo utilizzato dall’sms giunto dal 118 e da molti altri giornali che hanno copiato il comunicato ufficiale, ma in realtà non si è trattato affatto di un’esplosione bensì di una parte del coperchio del silos che è “Saltata” colpendo alcuni operai e sollevando una nube di cemento che è stato inalato da diversi operai e per questo sono stati trasportati in tre diversi ospedali.

Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è accaduto oggi pomeriggio, martedì 11 luglio, poco dopo le 16,30 all’interno di una nota azienda nei pressi del casello autostradale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione tuto è nato da un camion che stava scaricando del cemento in un silos e a quanto pare la valvola del silo che serve per scaricare l’aria quando questo viene riempito non funzionasse a dovere, per cui quando il silos è stato caricato di cemento la pressione ha fatto saltare parte del coperchio che è caduto a terra. Nell’aria si è sollevata una densa nube di cemento. la fabbrica, secondo quanto emerso è stata in parte evacuata e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del Di staccamento di Tortona che però, quando sono arrivati la nube causa il peso specifico del cemento molto pesante si era quasi dissolta e tutto il materiale era ricaduto a terra.

L’episodio ha provocato il ferimento di 8 operai presenti nelle vicinanze, tre sono stati portati all’ospedale di Tortona, altri tre a Novi Ligure e due a Voghera mentre il geometra presente, a quanto pare ha rifiutato il ricovero. Alcuni hanno ferite da escoriazioni altri invece hanno respirato il cemento e per questo saranno sottoposti a controlli. Nessuno è grave

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona; l’azienda tramite aspiratori provvederà a recuperare il cemento e ripristinare il tutto.