Un incidente violentissimo che ha causato la morte sul colpo di un uomo di 45 anni, si è verificato ieri sera, poco dopo le 23 alla periferia di Tortona sulla ex statale 211 per Sale a breve distanza dal casello autostradale.

A perdere la vita un uomo di 45 anni residente in provincia di Sassari che potrebbe essere uscito dal casello alla ricerca di qualche hotel, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’auto.

L’urto è stato terribile: il motociclista è stato sbalzato dal sellino della propria moto e dopo un volo di diversi metri è caduto rovinosamente a terra decedendo sul colpo. Inutili gli interventi del 118.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. La salma dell’uomo è stata trasportata presso l’obitorio di Tortona a disposizione dei familiari.