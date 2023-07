Delfina Ferrandi è il nuovo Direttore della Struttura complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Laureatasi a Pavia con il massimo dei voti, si è specializzata in Neurologia sempre a Pavia nel 1995 ed è attualmente membro della SISC (Società Italiana per lo studio delle Cefalee) e della SIN (Società Italiana di Neurologia).

Dopo alcuni incarichi in aziende sanitarie piemontesi e lombardi, nel 2001 è dirigente medico all’Azienda Ospedaliera di Alessandria dove gestisce il Day Hospital neuro-oncologico e, nel 2017, diventa Direttore della Stroke Unit, la struttura di Neurologia dedicata al trattamento dei pazienti affetti da malattie cerebrovascolari in fase acuta o sottoposti a terapia trombolitica.

Nel 2020 è Direttore di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, incarico che ha ricoperto fino alla nomina all’AO AL di Alessandria.

La dottoressa Ferrandi è autrice anche di numerose pubblicazioni scientifiche che vertono principalmente su ictus, cefalee e neurooncologia, temi al centro di incontri divulgativi nelle scuole. A questi si sono accompagnati numerosi corsi di formazione per medici e infermieri, oltre a lezioni tenute presso il Corso di Laurea per Educatore Professionale presso l’UPO sede di Alessandria.

«È stata una vera emozione tornare all’Ospedale di Alessandria – ha sottolineato Delfina Ferrandi –, l’azienda dove avevo già lavorato per vent’anni e dove ho ritrovato persone e colleghi con cui avevo condiviso parte del mio percorso professionale. Vorrei quindi ringraziare tutti per la calda e sincera accoglienza, facendomi veramente sentire come a casa».

«Sono molto felice di questo incarico – ha proseguito la dottoressa Ferrandi -, soprattutto perché ho trovato anche giovani colleghi che sono uno stimolo a proseguire nei molti ambiti in cui è impegnata Neurologia, a partire dalla ricerca, dove ho riscontrato un interessante fermento. Mi impegnerò inoltre per mantenere gli alti livelli della struttura, come le terapie innovative per la cefalea o le collaborazioni con la Neurochirurgia, per un ulteriore sviluppo nell’ambito della neurooncologia, o il Pronto Soccorso e la Radiologia, per il trattamento dell’ictus ischemico in fase acuta. Accanto a tutto questo non sarà trascurata la parte ambulatoriale per il trattamento di patologie croniche, attraverso anche l’importante supporto che potranno darci l’università e i centri di riferimento regionali per le principali malattie neurologiche».

Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, ha sottolineato: «È con piacere che esprimo il bentornata alla dottoressa Ferrandi. Il poter contare su una professionalità che già conosce non solo la nostra Azienda, ma anche la struttura di Neurologia è sicuramente un valore aggiunto. Siamo quindi certi che i vent’anni già trascorsi nel nostro Ospedale possano essere un’ottima base per sviluppare e incrementare i molti percorsi avviati».