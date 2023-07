BEinSIDE- ACQUI in PALCOSCENICO 2023

40esimo Festival Internazionale di Danza



DANZA NELLE TERRE DEL MONFERRATO

Acqui Terme 2 – 18 LUGLIO 2023



CARTELLONE / CALENDARIO



Domenica 2 luglio – ore 21:00

Teatro all’Aperto – Giuseppe Verdi

Piazza Conciliazione – Acqui Terme



Festa per i 40 anni del Festival

Serata Inaugurale con la partecipazione di



ORCHESTRA CAMERATA STRUMENTALE ACQUESE – solista Indro Borreani

Direttore Artistico: Eleonora Perolini

LE QUATTRO STAGIONI Musica Antonio Vivaldi



COMPAGNIA NUOVO BALLETTO CLASSICO

LE QUATTRO STAGIONI – four seasons in different seasons

Musica: Antonio Vivaldi /Max Richter

Voce narrante: Riccardo Busi

Coreografie: Edi Blloshmi, Hektor Budlla, Beatrice Bodini e Daniele Saul Ardillo

Supervisione: Liliana Cosi



Four seasons in different seasons è il titolo di uno spettacolo dove le musiche di Vivaldi riscritte da Max Richter sono state l’ispirazione dalla quale sono scaturite quattro diverse coreografie affidate ad altrettanti coreografi che hanno saputo dare diverse visioni sul tema principale che caratterizza e differenzia ogni stagione: l’ emozione. La Danza mutua e cambia in ogni stagione e diventa quotidianità.



Ogni stagione è firmata da un coreografo diverso, facendo entrare lo spettatore in una dimensione onirica: La Primavera di Edi Blloshmi, usa una tecnica neoclassica, l’Estate di Hektor Budlla, l’Autunno di Beatrice Bodini, l’ Inverno di Saul Daniele Ardillo sono coreografie via via più contemporanee.

– – –

VENERDI’ 7 LUGLIO – ore 21:30

Teatro all’Aperto – Giuseppe Verdi

Piazza Conciliazione – Acqui Terme

NATURALIS LABOR



JULES

– prima regionale –



Concept: Luciano Padovani

di e con Alice Beatrice Carrino e Giuseppe Morello

Musiche: Schonberg Arnold: Verklarte Nacht, Keynvor: Preservation

Costumi: Lucia Lapolla

Una produzione: Compagnia Naturalis Labor

Co-produzione: Artfest 2022

Con la collaborazione di: Visioni di danza 2022

Con il sostegno di: Mic/ Regione Veneto / Comune di Vicenza



Fotogrammi di umanità che si intrecciano. Vite appese, storie che si incrociano, incontri. La vita è una continua casualità, emozionante come il bacio rubato in una notte d’estate. Un mondo immaginario ma reale, una bolla d’amore densa come un mare in tempesta o un cielo pieno di stelle. Jules è ognuno di noi.

La felicità si racconta male perché non ha parole, ma si consuma e nessuno se ne accorge. (F. Truffaut)



UNDER WATER

– prima nazionale –



Regia e coreografia: Jessica D’Angelo

Interpreti: Alice Beatrice Carrino, Jessica D’Angelo, Roberta Piazza, Greta Puggioni

Musiche: Stolfo Fent, Hans Zimmer & Radiohead

Disegno Luci: Giacomo Casadei

Scenografia: Mauro Zocchetta

Produzione: Compagnia Naturalis Labor



Co-produzione Naturalis Labor e Festival Acqui in Palcoscenico

Analizzando le movenze delle creature che abitano i nostri mari, i moti ondosi, i caratteri di ogni vertebrato e non, è sorta la curiosità di indagare su tali abitudini attraverso le possibilità corporee dell’uomo. Un lavoro corale di ascolto, che porta le performer a cercare nuove personalità e ad assumere un carattere collettivo.

L’immersione nell’universo acquatico (in uno spazio fuori contesto) crea spinte immaginarie con l’intento di proiettare lo spettatore in un ambiente altro, dove colori, movimenti e azioni, mescolandosi danno origine a nuove oscillazioni, vibrazioni, guizzi…

– – –



SABATO 8 LUGLIO – ore 18:30

Centro Congressi – Sala Ovale

Viale Antiche Terme – Acqui Terme



BORDERLINEDANZA

SKIN



Concept e coreografia: Claudio Malangone

Autrice/interprete: Adriana Cristiano

Sound design/audio programming and installation a cura di: Alessandro Capasso

Disegno luci: Classico Light

Organizzazione: Maria Teresa Scarpa

Relazioni esterne e segretaria produzione: Hanka I. van Dongen

Produzione: Compagnia Borderlinedanza 2020, MIC, Regione Campania



Pelle, sudore, azione, veicolo di conduzione reciproco tra interno e esterno, in grado di creare un flusso dinamico di energia e di emozioni. Come quelle identificate da Ippocrate nei 4 umori e scelte dal pubblico in un percorso interattivo, alla scoperta dell’umore prevalente che caratterizza in quel momento la performance. Con SKIN attraverso un circuito analogico/digitale costruito ad hoc si intende esplorare, in condivisione con l’audience, le possibilità del corpo umano e del movimento di trasformarsi in suoni. Curiosità, gioco e opportunità creative in un dialogo reciproco tra suono e il semplice tocco umano.

a seguire

con COR.D.A. MOVIMENTOINACTOR

IL PiU’ BEL CANTICO FRA I CANTICI

Regia e coreografia: Flavia Bucciero

Musica: Antonio Ferdinando Di Stefano

Danzatori e interpreti: Luca Di Natale, Iole del Vecchio

Elementi scenici: Delio Gennai

Disegno: Luci Riccardo Tonelli



Un testo poetico pieno di sensualità, tratto dal Vecchio Testamento e del quale si è molto discusso per la profonda differenza stilistica e per la sua natura discordante rispetto agli altri contenuti della Bibbia. La nostra produzione si ispira alla bellissima traduzione di Guido Ceronetti con il quale Flavia Bucciero ha avuto un confronto nel 2002. Gli elementi di sensualità, ricordo, lontananza, desiderio dell’altro e assenza si riempiono di assonanze con il mondo della natura. Come è possibile conciliare le distanze, l’allontanamento, la perdita delle persone amate con un’idea di permanenza dentro di noi.

– – –



DOMENICA 9 LUGLIO 2023 – ore 20:30

Teatro all’Aperto – Giuseppe Verdi

Piazza Conciliazione – Acqui Terme



BALLETTO TEATRO DI TORINO

VIVERE DI DANZA \ CONCEPT#1 – interpreti e coreografi a confronto



Con la partecipazione degli Allievi dello Stage Internazionale di Danza 2023

– – –



LUNEDI’ 10 LUGLIO 2023 – ore 18:30

Centro Congressi – Sala Ovale

Viale Antiche Terme – Acqui Terme

FATTORIA VITTADINI

LINGUA

Coreografia e interpretazione: Chiara Ameglio

in collaborazione con: Santi Crispo

Musiche: Keeping Faka

Produzione: Fattoria Vittadini, Festival Danza in rete



Lingua nasce nel tentativo di rispondere alle domande:

Qual è l’incarico primario della performance? Quale la sua missione?

Il dialogo tra performer e spettatore, è generato da un corpo che si fa territorio da esplorare con lo sguardo. Lingua prende forma dall’attesa creata nel “lasciarsi guardare”, fino a ribaltare i compiti, gli incarichi tra performer e pubblico. La performer mostra e invita il pubblico a compiere l’azione reale di scrivere sulla sua pelle, donandosi come superficie sulla quale lasciare i propri segni e tracce. Il corpo diventa così lingua e linguaggio, strumento e significato, attraverso un rituale linguistico di trasmissione in cui il pubblico è fautore della stessa composizione istantanea di movimento. Lingua è una tensione verso un campo di interesse: intimità, vicinanza, empatia, linguaggio; interrogando il tempo presente, rivendica il ruolo intrinseco del corpo, la sua più profonda identità: essere ponte, strumento di interazione, di incontro con l’altro.

a seguire

ASMED – BALLETTO DI SARDEGNA

ORFEO E EURIDICE – MELANCHOLIA



Coreografia: Mario Coccetti

Danzatori: Rocco Suma, Salvatore Sciancalepore, Sofia Zanetti

Light design: Andrea Morselli

Musiche originali: Andrea Rizzi

Costumi: Stefania Dessì

Coproduzione: Associazione Culturale Cinqueminuti APS / Balletto di Sardegna

con il sostegno di: MIC‐Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna

L’universo coreografico raccontato in Orfeo e Euridice – Melancholia è ricco di corpi possenti, di movimenti tellurici, di dinamismi mozzafiato, di immagini sospese tra il reale e l’irreale, di distorsioni e leitmotiv. L’architettura dei corpi è stata generata dalla codifica di un intimo confronto tra danzatori e coreografo che hanno messo a nudo personali paure, tensioni, limiti trasformandole in gesti, azioni, spazio allo scopo di offrire allo spettatore un’opera dalla forza comunicativa emotivamente complessa, potentemente significativa e teatralmente emozionante.

– – –



MARTEDI’ 11 LUGLIO 2023 – ore 20,30

Teatro all’Aperto – Giuseppe Verdi

Piazza Conciliazione – Acqui Terme





COMPAGNIA ATACAMA

LA DANZA DELLA REALTA’

Ideazione, Coreografia, Regia, Luci: Patrizia Cavola – Ivan Truol

Con: Nicholas Baoni, Andrea Di Matteo, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini

Musiche Originali: Epsilon Indi

Costumi: Milena Corasaniti amministrazione Letizia Coppotelli organizzazione: Elisa Chianella

management e distribuzione: Theatron 2.0

Produzione: Atacama

Con il contributo di: MIC Ministero della Cultura, Regione Lazio/Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

In coproduzione con: Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea Residenza: La Scatola Dell’Arte



La Danza della Realtà, è il secondo capitolo della ricerca coreografica ispirata all’universo dell’autore Alejandro Jodorowsky che nella sua prima fase aveva dato vita allo spettacolo Galleggio, Annego, Galleggio. Il Tema centrale è la complessità del vivere contemporaneo in relazione alla natura antica ed ancestrale dell’uomo che permane anche nella contemporaneità. Fragilità, conflitti, relazioni, innocenza, violenza.

Velocità, ritmo incessante. Poesia e grottesco si mescolano. Lo spettacolo unisce l’elaborazione della danza/poesia fisica ad un immaginario pittorico e visionario, all’uso della parola e del suono, all‘interazione con le musiche originali composte da Sergio De Vito/Epsilon

– – –



VENERDI’ 14 LUGLIO – ore 18:30

Chiostro del Duomo – Cattedrale Santa Maria Assunta

Piazza Duomo 8 – Acqui Terme



ERSILIADANZA

PORTRAIT

Concept e performance: Lucia Salgarollo

Regia: Lucia Salgarollo, Danny Rambaldo



Portrait , titolo che appartiene alla trilogia FIND ME, si concentra sull’esperienza in un contesto naturale, attraverso la quale una persona scopre le sue reali fattezze: l’incontro dell’io selvatico e dell’io bambino che si riconoscono e ricongiungono. Il ritratto, in questo lavoro, è l’accettazione di una realtà soggettiva, dovuta alla differente percezione che ognuno ha di sé. A partire dalla casa nel bosco, metafora del nido sicuro, si traccia una risonanza magnetica dell’io interiore, per portare in superficie le nostre sembianze inespresse. Questo capitolo, in particolare, vede la collaborazione con l’architetto e designer Michele Perlini, già vincitore del premio internazionale Iconic Awards, che ha concesso di riprodurre un luogo esperienziale e coreografico nella sua creazione, ESSENTIA, una micro cellula abitativa irregolare e completamente indipendente come un bosco. ESSENTIA è un piccolo, ma completo, spazio armonico; un nido 100% sostenibile, nel rispetto dell’ambiente.



VENERDI’ 14 LUGLIO – ore 21:30

Teatro all’Aperto – Giuseppe Verdi

Piazza Conciliazione – Acqui Terme

TOCNADANZA

NOTTURNI D’ACQUA

Coreografia e regia: Michela Barasciutti

Interpreti: Sara Cavalieri, Roberta De Rosa, Marco Mantovani, Giulio Petrucci

Ricerca ed elaborazione musicale: Stefano Costantini

Scene luci e costumi: Michela Barasciutti

Assistente alle coreografie: Giulio Petrucci

Realizzazione costumi: Lorenza Savoini

Realizzazione Luci: Costantino Pederoda

E’ un altro mio viaggio nel cambiamento. Il tempo di un notturno inteso come definizione di uno stato d’animo leggero ma complesso, forte e presente, nel quale si riflettono profondità dell’anima, scavo interiore, sogno e memoria. Sono suggestioni visive, gestuali e musicali, che suscitano immagini disegnate con il corpo e la luce; mettono in ascolto il silenzio e scoprono il chiaro-scuro nel crepuscolo poetico di forme e visioni che fluiscono e sbiadiscono. Ascoltando e visionando, prende forma il mio notturno, come il cambio impalpabile e inesorabile dell’acqua che accarezza e copre la terra e si ritira seguendo la guida lunare.

– – –



SABATO 15 LUGLIO – ore 18:00

Centro Congressi – Sala Ovale

Viale Antiche Terme – Acqui Terme

Serata in collaborazione con la rete NEST

La rete è costituita dalle 4 realtà di produzione stabili della danza piemontesi: BTT, Zerogrammi, EgriBiancoDanza, Daniele Ninarello/ CodedUomo.

Il network pone le basi per una collaborazione coordinata e continuativa tra i partner, favorendo il dialogo e il confronto tra le parti sia a vantaggio di una crescita culturale e artistica del territorio, sia allo scopo di generare sempre maggiori occasioni di scambio e condivisione di competenze artistiche e organizzative.





COMPAGNIA ZEROGRAMMI

MAGNIFICAT

progetto, coreografia e interpretazione: Amina Amici

Consulenza drammaturgica: Doriana Crema, Stefano Mazzotta

musiche: Bruno de Franceschi, Frequenze Nomadi Orchestra

tromba: Mirio Cosottini

disegno luci: Tommaso Contu costumi Stefano Mazzotta

produzione: Zerogrammi

coproduzione: Dance Gallery / Festival Umbria Danza

in collaborazione con: Studio d’Action Theatrale / Theatre du Galpon, CASA LUFT

con il sostegno di: TAP_Torino Arti Performative, Regione Piemonte, MIC_Ministero della cultura

Magnificat è la tappa finale di una serie di lavori sulla figura della Vergine Maria vista e percepita come donna, come madre, attraverso uno sguardo laico e in una duplice ricerca: quella sul femminile e quella sulla scrittura coreografica a partire da studi e suggestioni pittorico-iconografiche consolidate nella memoria collettiva. Ci si domanda cosa potesse pensare intimamente Maria, cosa abbia potuto provare in seguito a eventi di vita così straordinari, e infine, come tutto questo si sia inscritto nel suo corpo. Qual era il suo stato emozionale, com’era il suo sguardo e il suo cuore battente nella velocità e nel buio della paura, probabilmente, nell’incontro con l’Arcangelo?



a seguire

EGRIBIANCODANA APPARIZIONE#4

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maître de Ballet: Vincenzo Galano

Costumi: Melissa Boltri

Danzatori: Maela Boltri, Cristian Magurano

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative, Studio Rolla



Apparizione #4 è un duetto tratto dal balletto “Apparizioni” che vuole sollecitare la fantasia degli spettatori portandoli a riflettere su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile. Apparizione#4 è uno dei sei quadri dell’omonimo spettacolo che si concentra sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, sogni e pensieri all’interno di una coppia. Qual è il limite fra realtà e irrealtà? Lo scopriamo con una danza priva di narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli spettatori.



a seguire

BALLETTO TEATRO DI TORINO

KISS ME HARD BEFORE YOU GO_DUET

Coreografia: José Reches

Costumi: Maria Teresa Grilli Atelier

Danzatori/trici del Balletto Teatro di Torino: Nadja Guesewell e Luca Tomasoni

Produzione: Balletto Teatro di Torino



Estratto da Kiss me hard before you go con la coreografia di José Reches, un duetto fluido e dinamico in cui i corpi dei danzatori viaggiano dentro ad una riflessione esistenziale che è in grado di muovere e mettere a nudo la vulnerabilitá dell’essere umano.

Le relazioni dei due interpreti si contrappongono, in una narrazione lenta, densa e profonda, un susseguirsi di gesti e movimenti vorticosi e trainanti ma allo stesso tempo leggeri e coraggiosi. Questa coreografia ci parla di ciò che ci tiene attaccati alla vita, in un costante chiedersi quale sia la linea di confine tra ciò che è presente e ciò che è da lasciare andare.

a seguire

TOCNADANZA FIGLIA DI MADRE

Coreografia e interpretazione: Sara Cavalieri

Prodotto da: Compagnia Tocnadanza in residenza al Centro Produzioni Danza Venezia e Ministero della Cultura



Ispirato al romanzo “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez, il solo “Figlia di madre” indaga la circolarità del tempo. Immerso in un microcosmo di eterno presente, ogni uomo aronta la condizione di solitudine a cui è inesorabilmente legato. I vivi si agitano senza muoversi, mentre i morti diventano amici dei nemici avuti in vita.

La circolarità muta in ereditarietà e ogni gesto compiuto si conserva nell’etere nell’attesa dei suoi successori.

– – –



MARTEDI’ 18 LUGLIO 2023 – ore 20:30

Chiostro del Duomo – Cattedrale Santa Maria Assunta

Piazza Duomo 8 – Acqui Terme



TWAIN

ON THE SIDE

Coreografie: Loris Petrillo

Con Ugnė Kavaliauskaitė, Anne-Gaëlle Stéphant

Musiche: Chopin

Produzione: Twain Centro Produzione Danza

Con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Tuscania



Questa pièce di Loris Petrillo, remake del repertorio della Compagnia, trae spunto da una riflessione sul corpo come intero, come 1, e su quello che sta immediatamente ai lati di esso.

Se il mio corpo è l’1 e i miei lati sono 2, è grazie allo spazio intorno a me che io esisto come materia, come corpo, come 3 (1+2), naturale simbolo di riunione e di armonia ma anche di vitalità, di movimento, di vita.

Lo spettacolo vede in scena 2 interpreti muoversi l’una ai lati dell’altra.

E questo costante accadere ai lati del corpo, dell’intero, è allora metafora della ricerca costante dell’equilibrio, dell’armonia, questo notevole desiderio di fondere e aggregare il tutto.

Accompagnato dal fine notturno di Chopin dedicato a una delle sue studentesse predilette, Mademoiselle Laure Duperré, lo spettacolo riproduce quindi i tratti delicati e malinconici che appartengono alle simbologie di questi numeri.





a seguire

BUS STOP

Coreografie: Yoris Petrillo e Aleksandros Memetaj

con Caroline Loiseau, Ugnė Kavaliauskaitė, Anne-Gaëlle Stéphant

Produzione: Anonima Teatri / Twain Centro Produzione Danza

Con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Tuscania



Cosa succede alla fermata dell’autobus? cosa succede in strada quando siamo circondati da sconosciuti, abbiamo davvero paura dell’altro, siamo diventati così indifferenti l’uno all’altra? Le nostre comunicazioni passano quasi esclusivamente tramite i social, ma siamo ancora in grado di relazionarci guardando l’altro negli occhi? Bus Stop è una piccola indagine sull’indifferenza umana.



a seguire

COMPAGNIA ARTEMIS DANZA

AKME’

Idea e coreografia originali: Sabino Barbieri e Núria Argilés

Drammaturgia: Sabino Barbieri

Interpreti: Sabino Barbieri e Núria Argilés

Composizione e montaggio musicale: Leonardo Carletti

Coproduzione: Artemis Danza e Festival Acqui in Palcoscenico



Akmé è un pezzo di danza contemporanea eseguito da due ballerini che espongono sensazioni vicine al limite. Usano i loro corpi per creare immagini aperte all’interpretazione dello spettatore. Una coreografia stimolante che ti trasporta nel mondo delle relazioni, sia quella che condividi con una persona, sia quella che hai con te stesso. Siamo esseri limitati che vivono in spazi limitati e per un tempo limitato. Forse abbiamo bisogno di creare nuovi limiti, siano essi mentali, biologici, sociali… Affrontare uno di questi potrebbe generare alterazioni dentro o fuori di noi, in caso di superamento potrebbero portarci a stadi con un punto di non ritorno, come l’orgasmo o la morte. Quali sensazioni provi quando sei vicino a un limite? Stiamo parlando di Akmé.



a seguire

COMPAGNIA FRANCESCA SELVA

NIENTE CHE SIA ORO RESTA 3.0

Progetto Respiri di Bellezza



Respiri di Bellezza è il progetto, sostenuto dal Comune di Grosseto e dal contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha lo scopo di promuovere e divulgare la danza contemporanea in spazi inusuali (chiostri, aree urbane, giardini, centri commerciali, aree rurali,..) favorendo anche la scoperta di luoghi meno noti ma comunque interessanti da un punto di vista architettonico e paesaggistico. Respiri di Bellezza vuole essere anche una sfida e creare momenti di incontro là dove meno ci si aspetta la bellezza…come cantieri, aree periferiche da riqualificare, aree industriali, parcheggi,…) perché la Bellezza può alla fine essere ovunque a saperla riconoscere. Le performances coinvolgono un numero variabile di danzatori (max. 5) ed può essere prevista la musica dal vivo, soprattutto se vengono realizzati condizioni di micro-residenza in modo da coinvolgere eventualmente musicisti del territorio. La danza si sviluppa da una imbastitura coreografica di base che poi si adatta e si modella al luogo, creando così site-specific in cui il contributo di improvvisazione dei danzatori guidato dalla coreografa permette di esprimere al meglio il mood complessivo dello spazio. La trama coreografica prende origine dallo spettacolo Niente Che Sia Oro Resta, da cui vengono intitolati numericamente gli studi successivi. Come per lo spettacolo originario l’idea è quella della fugacità dell’esistenza e dell’attimo che rende straordinaria la quotidianità.



a seguire

COMPAGNIA MOVIMENTO DANZA

SPOKEN DANCE

coreografie: VIDAVÈ

danzatori: Noemi Dalla Vecchia, Matteo Vignali

composizione audio: VIDAVÈ



Spoken Dance è una delle creazioni esperimento contenute all’interno del progetto coreografico Spoken Dance, una ricerca che vuole far dialogare il linguaggio parlato e quello danzato, da sempre fonte d’ispirazione per i lavori di VIDAVÈ. Intervallate da uno score fatto di accordi e ritagli di testi e discorsi poetici, letterari e musicali, una selezione di figure retoriche prende forma nel movimento di due coreografi – interpreti. Con una serie di rappresentazioni artistiche che passano improvvisamente da un argomento all’altro, la creazione vuole suscitare la curiosità e l’interpretazione dello spettatore indagando le relazioni tra i due linguaggi, entrambi guidati da comune immaginazione, intuizione ed emotività.

– – –



La manifestazione è realizzata grazie al contributo di: MiC-Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Acqui Terme e Fondazione CRAL – Cassa di Risparmio di Alessandria.





DIREZIONE ARTISTICA: LOREDANA FURNO – VIOLA SCAGLIONE



ORGANIZZAZIONE

ASSOCIAZIONE GRECALE – Ente Europeo per la Promozione dell’Arte della Danza