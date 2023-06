SABATO 1° LUGLIO

Tortona sabato 1 luglio – NOT(t)E d’INCANTI nel cortile dell’Annunziata GAZEBO & P.LION

spettacolo musicale revival anni ’80

Tortona: alla Frazione Vho corsa notturna sui colli tortonesi ritrovo alle ore 19 nella piazza del paese e partenza ore 19:30 – percorso di 9 km circa con possibilità di rinfresco presso azienda vitivinicola Mariotto organizza La Pietra Verde

Tortona: fino al 30 luglio a palazzo Guidobono in piazza Arzano “Una principessa a Tortona” Mostra allestita in occasione dei 500 anni dalla nascita di Cristierna di Danimarca nel 1521, rinviata per la pandemia. In collaborazione con la Soprintendenza sono esposti reperti del periodo (piatti, monete, monili del XV–XVI sec.) e documenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica cittadino che testimoniano la ripresa economico-sociale di quel fiorente periodo, accompagnati da pannelli esplicativi sulla vita di Cristierna, sulla situazione politica sia Europea che locale dell’epoca e l’importante ruolo che le donne iniziavano ad assumere all’interno del mondo politico sociale ed economico. Orario: dal giovedì alla domenica h.15,30 -19.00



Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Casasco: all’ Osservatorio Astronomico Naturalistico osservazione delle stelle dalle ore 19 rinfresco organizzato da INcontri DiVini e conferenza

DOMENICA 2 LUGLIO

Tortona: dalle 15 alle 19 aprono gratis Casa Barabino nell’omonima via e la Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara

