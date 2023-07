Controllo del territorio e controlli amministrativi nel centro storico di Oneglia

Nella giornata di ieri, 30 giugno 2023, gli equipaggi della Sezione Volanti dell’U.p.g.s.p. della Questura di Imperia, impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al sequestro di oltre 30 grammi di sostanza stupefacente, oggetto di attività di spaccio in piazza dell’Olmo ad Oneglia.

Una immediata risposta da parte della Polizia di Stato alle istanze di sicurezza pervenute nei giorni scorsi dalla cittadinanza imperiese per i fenomeni legati alla microcriminalità e degrado urbano. Proprio al contrasto di questi ultimi sono dedicati mirati servizi automontati, motomontati ed appiedati, voluti dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore che rivolge un accorato invito alla cittadinanza di chiamare il numero di emergenza 112 per le situazioni di particolare allarme; sempre nella giornata di ieri, infatti, si è proceduto al controllo di locali aperti al pubblico e all’identificazione massiva di soggetti transitanti nelle zone di Via dell’Ospedale e Piazza dell’Olmo